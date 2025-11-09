México reporta más de mil casos de dengue en una semana

De acuerdo al último reporte del Panorama Epidemiológico, durante la última semana se confirmaron mil 154 nuevos casos de dengue

MÉXICO.- Durante la última semana se confirmaron mil 154 nuevos casos de dengue.

Por lo anterior, al corte del pasado 03 de noviembre, la cifra acumulada en lo que va del año ascendió a 15 mil 806.

De acuerdo al último reporte del Panorama Epidemiológico del Dengue, esta enfermedad viral siguió presente en 29 estados,

No obstante, el 56% de los pacientes se concentró en 5 entidades, donde Veracruz reportó el mayor número de contagios con 2 mil 390.

Le siguieron:

Sonora con 2 mil 005

Jalisco con mil 990

Sinaloa con mil 243

Guanajuato con mil 166

De los 15 mil 806 contagios confirmados, 7 mil 483 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

El serotipo 3 fue el que continuó presentando mayor circulación en los estados afectados.

Solo tres entidades se mantuvieron sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

MUERTES POR DENGUE

La secretaría de Salud informó que durante la semana epidemiológica 44, que concluyó el 03 de noviembre, no se registraron muertes.

Por tanto, el total se ubicó en 48 decesos, los cuales, estuvieron registrados en 18 distintas entidades.

Con 6 defunciones, Sinaloa encabezó la lista. En orden descendente le siguieron: Guerrero con 5; Michoacán, Tamaulipas y Morelos con 4 muertes por cada entidad.

Tres decesos por estado ocurrieron en: Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Veracruz, Puebla y Estado de México confirmaron 2 defunciones cada uno.

Finalmente, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron un fallecimiento por entidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.