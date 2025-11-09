Muere joven al volcar cuatrimoto

El tripulante salió despedido y después es atropellado por una camioneta materialista, sufriendo lesiones mortales el cráneo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un joven de 19 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta de tres toneladas, luego de que volcara en su cuatrimoto y saliera despedido justo en el camino del vehículo que lo impactó.

El fatal accidente ocurrió el sábado alrededor de las 10:00 horas en el libramiento Naciones Unidas, entre los entronques de las carreteras a Monterrey y Matamoros.

Se solicitó una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas para brindar primeros auxilios a Eduardo “V”, de 19 años, quien presentaba una herida grave en la región craneal. Sin embargo, al ser revisado, el joven ya no contaba con signos vitales.

El hecho conmocionó a la ciudadanía, luego de conocerse que en el percance se combinaron el exceso de velocidad, la falta de pericia para manejar la cuatrimoto y el hecho de que está prohibido circular con este tipo de vehículos en el asfalto, debido al alto riesgo de volcadura.

De acuerdo con testigos, Eduardo manejaba su cuatrimoto de oriente a poniente, seguido por otro compañero. Al intentar esquivar un automóvil que iba delante de él, en el carril de baja velocidad, perdió el control del vehículo.

Debido a la velocidad y a la inestabilidad característica de estos vehículos en el asfalto, la cuatrimoto volcó y dio varias vueltas de campana, momento en el que el joven fue expulsado.

Lamentablemente, cayó en los carriles de alta velocidad, donde circulaba una camioneta de plataforma, de modelo antiguo y con capacidad de tres toneladas y media.

El conductor frenó, pero no logró evitar el impacto: atropelló al joven, mientras que la cuatrimoto fue arrastrada y proyectada varios metros adelante.

Elementos de la Guardia Estatal y personal de la Fiscalía acordonaron el libramiento en el tramo del accidente, mientras que los peritos se encargaron de recabar la información e integrarla a la carpeta de investigación correspondiente.

Alfredo Peña

Expreso – La Razón