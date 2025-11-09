Tamaulipas iniciará la semana con hasta 5 grados en municipios del norte

Los efectos más intensos se registrarán entre lunes y martes, cuando el ambiente será fresco a frío por las mañanas y templado por las tardes

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas se prepara para iniciar una semana más fría de lo habitual, con la llegada del frente frío número 13 de la temporada, que comenzará a sentirse desde este domingo y dejará temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados centígrados en municipios del norte del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El sistema frontal, impulsado por una masa de aire ártico-polar, recorrerá gran parte del territorio tamaulipeco provocando un evento “Norte” con ráfagas de viento entre 50 y 70 kilómetros por hora, además de chubascos aislados y un moderado descenso de temperatura.

Los efectos más intensos se registrarán entre lunes y martes, cuando el ambiente será fresco a frío por las mañanas y templado por las tardes, con máximas que oscilarán entre los 22 y 26 grados Celsius.

Las temperaturas mínimas previstas son de 5 a 9 grados en la zona norte, 6 a 10 en la centro, 8 a 12 en la región cañera y 12 a 16 en el sur.

En las zonas altas y rurales, los valores podrían caer por debajo de los 5 grados, y en municipios como Miquihuana y Bustamante podrían registrarse heladas durante la madrugada del martes.

Protección Civil pidió a la ciudadanía tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, abrigar bien a niños y adultos mayores, y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.

“Este frente frío 13 marcará un nuevo descenso térmico en Tamaulipas. Pedimos a la población protegerse del frío y estar atenta a las recomendaciones de seguridad”, indicó la dependencia estatal.

Con este sistema frontal, Tamaulipas vivirá una segunda semana de noviembre con marcado ambiente otoñal, antesala de los descensos más intensos que se esperan hacia finales del mes.

Por Antonio H. Mandujano