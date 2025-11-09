VIDEO: Actor de La Rosa de Guadalupe capta a mujer robando en una tienda

El actor captó el momento exacto en el que una mujer toma los productos de uno de los estantes y los mete entre su ropa

MÉXICO.- Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para que tanto influencers como usuarios realicen denuncias públicas, como lo hizo el actor Adriano Zendejas al publicar un video a través de TikTok en el que captó el momento exacto en el que una mujer intenta robar productos de una tienda de autoservicio.

El actor, que ha participado en proyectos de televisión como «La Rosa de Guadalupe«, ha ganado fama en TikTok por los videos en los que comparte algunas de sus más insólitas experiencias. Aunque el más reciente se hizo viral de inmediato, pues no sólo captó el instante en el que intentan robar productos de una tienda, también que Zendejas intentó encarar a la mujer para intentar detenerla.

¿Qué pasó en el video de Adriano Zendejas?

En el clip que dura algunos segundos se observa que Adriano Zendejas entra a una tienda de autoservicio acompañado de uno de sus amigos, detrás de ellos una mujer con playera verde que de inmediato se dirige a los productos del estante que está frente a la puerta aparentemente con la intención de salir lo más rápido posible.

Al instante, el actor notó que la mujer metía algunos de los productos en su pantalón y los cubría con su playera para después dirigirse a la puerta de la tienda. Entonces aprovechó para acercarse a ella y preguntarle por lo que estaba haciendo con la intención de detenerla, pero la mujer insiste en continuar con su camino. Finalmente, se desconoce si el actor pudo evitar el robo o la mujer logró su cometido de llevarse los productos.

Robo captado por el actor genera debate

Mientras algunos internautas externaron indignación por el presunto robo en la tienda, otros señalaron que pudo haberse tratado de algo creado por Adriano Zendejas para su contenido en TikTok por lo que no se sería un robo real. Lo anterior debido a que esta no es la primera vez que el actor presencia un acto similar y es captado en cámara justo cuando está realizando una grabación.

“Siempre le pasan cosas así”, “¿Sí los regresó?”, “No todos tienen la vida que él, es la triste realidad de la vida”, “¿Y de ahí qué pasó?”, “Siempre le pasan cosas así al Adriano”, “Él sin nada de pena”, “Siempre que me salen videos de él algo raro pasa, su vida es muy random”, “No sabían que era dueña de la tienda” y “De lo más común que pasa ahí”, fueron algunos de los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO