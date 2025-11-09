VIDEO: Pitón de 5 metros rompe el techo de una casa y se come un gato en Tailandia

Una pitón reticulada de cinco metros rompió el techo de una casa en Nonthaburi, Tailandia, y se comió al gato de la familia.

TAILANDIA.- Un hecho insólito se registró en la provincia tailandesa de Nonthaburi luego de que una serpiente pitón de cinco metros de largo irrumpió en una vivienda tras romper el techo y devoró al gato de la familia, un Scottish Fold muy querido por sus dueños.

El aterrador encuentro ocurrió en el distrito de Bang Yai, donde el propietario del felino relató que escuchó ruidos extraños en el techo poco antes de descubrir un enorme agujero y, junto a él, al gigantesco reptil.

“Nunca imaginé que algo así pudiera pasar”, declaró el dueño, todavía impactado por el ataque.

Alertados por los vecinos, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al domicilio, sin embargo, capturar a la serpiente no fue tarea fácil, pues el animal se mostraba sumamente agresivo y se resistía a ser contenido.

Tras varios intentos, los rescatistas consiguieron inmovilizarla, constatando que su vientre estaba visiblemente abultado, ya se había tragado al gato.

Las imágenes del operativo, difundidas en redes sociales, se volvieron virales en cuestión de horas, generando una mezcla de asombro y consternación entre los usuarios.

Este episodio no es un hecho aislado, según las autoridades locales, los encuentros entre humanos y pitones son relativamente comunes en algunas zonas de Tailandia, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando estos reptiles buscan refugio o alimento en áreas residenciales.

La serpiente fue trasladada por especialistas a un centro de rescate y posteriormente reubicada en una zona natural segura, lejos de los barrios poblados.

¿Cómo es la pitón reticulada?

El ejemplar capturado pertenece, según medios tailandeses, a la pitón reticulada (Python reticulatus), considerada la serpiente más larga del mundo, esta especie, nativa del sudeste asiático, puede alcanzar más de seis metros de longitud y es conocida por su fuerza y su habilidad para estrangular a presas de gran tamaño, como perros, gatos, e incluso ciervos o cerdos.

A diferencia de otras serpientes, la pitón reticulada no es venenosa, mata a sus presas por constricción, envolviéndolas con su poderoso cuerpo hasta detener su respiración antes de engullirlas enteras.

Aunque los ataques a humanos son raros, en zonas rurales de Tailandia e Indonesia se han documentado algunos casos fatales en los últimos años.

Las autoridades han reiterado la importancia de mantener precauciones básicas, como revisar techos y áticos durante la época de lluvias y evitar dejar restos de comida o mascotas sin resguardo en patios abiertos.

