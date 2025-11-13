Presunto cortocircuito ocasiona incendio en oficinas

Recomendaron a los encargados de las oficinas que contrataran un especialista para que revisara las instalaciones eléctricas.

TAMPICO, TAM.- Cuantiosos daños causó un incendio en las oficinas de una Asociación Civil, ubicadas en la zona norte de Tampico.

Personal que ahí labora logró controlar la situación con extintores.

Elementos del cuerpo de bomberos llegaron para asegurarse de que no reiniciara el fuego.

El siniestro ocurrió la mañana del miércoles, en esas instalaciones situadas en calle Mante esquina con Tampico de la colonia Colinas de San Gerardo.

Se dio a conocer que el personal arribó al sitio y al abrir la puerta se encontraron con el olor a quemado.

Llamaron de inmediato al número de emergencias y con extintores empezaron a combatir el fuego.

Cuando llegaron los vulcanos, el incendio estaba casi controlado.

Los «tragahumo» se aseguraron que el fuego no reiniciara.

De igual manera, ventilaron el lugar para que no permaneciera el humo en el interior.

Recomendaron a los encargados de las oficinas que contrataran un especialista para que revisara las instalaciones eléctricas.

Por Benigno Solís/La Razón