Trabajador cae de un segundo piso en Altamira

Autoridades de Protección Civil, informaron que el accidente se registró el mediodía de este viernes y dejó al joven con heridas graves.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un trabajador que realizaba labores en el fraccionamiento Jardines de Arboledas de Altamira cayó de un segundo, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Autoridades de Protección Civil, informaron que el accidente se registró el mediodía de este viernes y dejó al joven con heridas graves.

​El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Avellano, donde el empleado se encontraba en labores.

Vecinos del fraccionamiento Jardines de Arboledas fueron testigos de la caída y reportaron el accidente a las autoridades por medio del 911.

​Al lugar del accidente acudieron elementos de Bomberos Altamira y Bomberos Voluntarios, a cargo del comandante Salvador Vargas.

El joven trabajador sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra el pavimento, lo cual provocó que quedara inconsciente y que se formara un charco de sangre.

​Una vez que le dieron los primeros auxilios y debido a la gravedad de las lesiones, el trabajador fue trasladado en una ambulancia al Hospital General Regional del IMSS, ubicado en Ciudad Madero donde quedó internado.

Por. Óscar Figueroa

La Razón