Chocan patrulla de Tránsito Altamira en zona centro

El accidente ocurrió a las 00:58 horas de este sábado en el cruce de las calles Abasolo y Morelos de la zona centro.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una patrulla de Tránsito de Altamira fue chocada por un automovilista que no respetó el señalamiento de alto y quien se dio a la fuga.

El reporte indica que el conductor del automóvil marca Volkswagen (el cual se dio a la fuga), se pasó el señalamiento de alto que hay en la calle Abasolo y provocó el impacto contra la patrulla de Tránsito que era desplazada sobre la calle Morelos.

​La unidad de seguridad vial afectada fue una camioneta Mitsubishi L200, color blanco, placas WA1620C, propiedad del Municipio de Altamira. La unidad era manejada por el oficial Andrés «N», quien resultó con algunas lesiones.

Tras el impacto, la patrulla chocó contra varios objetos fijos y la lista de afectaciones incluye la guarnición de la banqueta, dos postes de alumbrado público municipal con sus luminarias y el portón metálico y la malla de un domicilio particular, propiedad del señor identificado como Marco «N».

​Dado que el responsable huyó y por los daños generados, las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público para que investigue los hechos y deslinde responsabilidades.

Por Oscar Figueroa

La Razón