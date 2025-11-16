Altas temperaturas afectarán a estos estados mañana lunes 17 de noviembre

Estas son las entidades donde habrá temperaturas superiores a 30 grados este lunes, según las previsiones del SMN:

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras el ambiente frío a muy frío continuará durante la mañana y noche de este lunes 17 de noviembre de 2025 sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, en estados del sur, occidente y norte del país se esperan altas temperaturas, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿En qué estados hará más calor el lunes?

* Temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, región Istmo de Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

* Temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados: sur de Baja California Sur, sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, sur de Zacatecas, noreste de Guanajuato, Querétaro, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se aproxima el frente frío número 15

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 15 se aproximará al noroeste de México, y al entrar en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará bajas temperaturas y vientos fuertes en esa región, además de chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora. También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora.

Por. Redacción