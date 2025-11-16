Así puedes cuidar tu alimentación durante las fiestas decembrinas

Mantener los propósitos en la racha final rumbo a Año Nuevo puede ser convertirse en un reto para algunos, aunque es posible mientras se disfruta de la temporada

MÉXICO.- A tan sólo unos días de comenzar diciembre y las celebraciones navideñas algunas personas ven un reto en continuar su alimentación saludable y la estricta rutina de ejercicio que fue parte de su propósito para este 2025. La comida es uno de los factores más importantes, por ello, se pueden seguir una serie de recomendaciones que ayudan a continuar con la rutina sin dejar de disfrutar las fiestas hasta Año Nuevo.

Cada año entre los propósitos que encabezan la lista entre los más populares es el ejercicio y la sana alimentación, aunque en los últimos años ha ganado fuerza como una tendencia fitness. Pese a ello, mantenerlo durante las fiestas decembrinas entre celebraciones puede llevar a algunos a relajar la rutina que durante meses ayudó a mejorar la salud y alcanzar el estado físico deseado.

Consejos para cuidar la alimentación y disfrutar las fiestas decembrinas. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar la alimentación durante las fiestas decembrinas?

En México, durante las fiestas decembrinas, las personas suelen subir de peso debido a las contantes reuniones por las que algunos descuidan su alimentación y dejan de hacer ejercicio; además, el intenso frío puede dar más hambre, señala Gabriela Borrayo Sánchez, académica y secretaria general de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consejos para cuidar la alimentación en la temporada navideña

Alimentación balancead a: horarios fijos que incluyan una tercera parte de proteínas, una de cereales y otra de frutas y verduras por la mañana, tarde y noche.

a: horarios fijos que incluyan una tercera parte de proteínas, una de cereales y otra de frutas y por la mañana, tarde y noche. Entre el desayuno y la comida, así como entre la comida y la cine, una colación (manzana, pera, jícama o pepino).

No adicionar sal o azúcar a los alimentos.

Evitar el consumo de refrescos o jugos procesados; alimentos fritos en aceite, grandes cantidades de embutidos y el exceso de alcohol y tabaco.

o jugos procesados; alimentos fritos en aceite, grandes cantidades de embutidos y el exceso de alcohol y tabaco. Hacer ejercicio durante 30 minutos diarios, al menos cinco días a la semana.

durante 30 minutos diarios, al menos cinco días a la semana. Para quienes buscan bajar de peso, hacer ejercicio durante 60 minutos, al menos cinco días a la semana.

¿Cómo disfrutar de platillos navideños cuidando la alimentación?

Es importante destacar que para ver mejores resultados y cuidar la salud se debe acudir con un experto que realice una dieta basada en el estado de cada persona y su estilo de vida. Aunque durante las fiestas decembrinas se puede seguir algunos conejos que ayudan a cuidar la salud y mantener el peso sin dejar de disfrutar los platillos navideños, como los señalados por Mónica M. Ancira Moreno, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Comer cinco veces al día.

Controlar las raciones de los platillos navideños .

. Optar por alimentos asados y horneados sobre los capeados o empanizados.

y horneados sobre los capeados o empanizados. Acompañar los platillos navideños con otros que no son típicos de la temporada, como una ensalada o caldo menos grasoso.

Evitar las bebidas azucaradas, cubrir la recomendación de dos litros de agua al día, o tomar bebidas de limón o jamaica, sin endulzar.

cubrir la recomendación de dos litros de agua al día, o tomar bebidas de limón o jamaica, sin endulzar. Cuidar el consumo de sal.

