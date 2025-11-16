Casi 250 mdp en derrama económica por congresos y 57 mil visitantes en Tampico

Antes de que concluya el año, Tampico recibirá tres eventos más: el Congreso de Energía del 24 al 26 de noviembre; el Encuentro Nacional Deportivo DGETI, y Expociencias, previsto para diciembre, donde se pronostica la asistencia de 5 mil personas

TAMPICO, TAM.- Tampico consolida su fortaleza como destino de congresos y convenciones.

Durante 2025, casi 40 eventos de este tipo han dejado una derrama económica cercana a los 250 millones de pesos y una afluencia estimada de 57 mil visitantes, informó Karime Cámara Chain, directora de Turismo municipal.

“En todo el año vamos a cerrar con 36 congresos y estamos alrededor de los 248 millones de pesos, incluso sin el Congreso del Petróleo que tuvimos el año pasado. Este año se generaron otros eventos como el Pentatlón, con 5 mil personas, y el de maestros de danza, entre otros”

La funcionaria consideró que la percepción positiva en materia de seguridad ha sido determinante para atraer más visitantes.

“El tema de seguridad es importante… este mes estamos en el quinto lugar nacional. Resalta el trabajo que se ha hecho a nivel municipal y estatal, refrendando los primeros lugares”

Antes de que concluya el año, Tampico recibirá tres eventos más: el Congreso de Energía del 24 al 26 de noviembre; el Encuentro Nacional Deportivo DGETI, y Expociencias, previsto para diciembre, donde se pronostica la asistencia de 5 mil personas.

Para enero de 2026, la ciudad será sede de un Congreso de Transportes, con aproximadamente 700 visitantes.

Cámara Chain recordó que recientemente Tampico fue sede del Congreso de Infraestructura Turística, con unos 600 participantes, además del Sexto Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional e Iberoamérica, consolidando así su papel como anfitrión de eventos nacionales.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN