COMAPA SUR rebasa los 17 kilómetros de rehabilitación sanitaria y acelera la atención de socavones en 2025

Los logros responden al trabajo conjunto con los gobiernos municipales de Tampico y Ciudad Madero, al apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y a la asesoría técnica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social



6:29 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La emergencia por socavones que se agudizó en el presente año 2025 impulsó uno de los esfuerzos de reconstrucción más amplios de la red sanitaria en el sur de Tamaulipas. En este periodo, COMAPA SUR logró renovar más de 17 kilómetros de tubería, un resultado que marca un antes y un después frente al ritmo alcanzado en años previos. Solo en 2025 se instalaron 17.8 kilómetros de drenaje nuevo, lo que ha sido clave para enfrentar el incremento de hundimientos en la zona, que asciende a 231, de los cuales, 140 ya fueron restaurados, dando prioridad a sectores con mayor afectación y rutas de movilidad esenciales. Los logros responden al trabajo conjunto con los gobiernos municipales de Tampico y Ciudad Madero, al apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y a la asesoría técnica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, que ha acompañado el proceso de diagnóstico y programación de obras. Paralelamente, avanza el Proyecto de Observación de Pozos de Monitoreo, diseñado para medir niveles freáticos en puntos con alta vulnerabilidad. El esquema considera la instalación de 17 pozos en Tampico y 21 en Ciudad Madero, una herramienta clave para anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia de la infraestructura sanitaria en toda la región. Por. Mario Prieto.