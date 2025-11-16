Convocan a levantar firmas para revisar amparo que favoreció a Cabeza de Vaca

La dirigencia estatal de Morena, encabezada por María Guadalupe Gómez Núñez y Rómulo César Pérez Sánchez, aseguró que durante años el exmandatario operó con apoyo de una red judicial que frenó investigaciones

Ciudad Victoria, Tam.— Morena Tamaulipas inició este domingo una jornada simultánea para recolectar firmas en diez municipios, con el fin de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión del amparo 2477/2022, recurso que ha mantenido fuera del alcance judicial al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de uno de los periodos más lesivos para la vida pública del estado ￼.

La dirigencia estatal, encabezada por María Guadalupe Gómez Núñez y Rómulo César Pérez Sánchez, aseguró que durante años el exmandatario operó con apoyo de una red judicial que frenó investigaciones por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y una orden de aprehensión emitida por un juez federal. Señalaron que el propósito de la jornada es exigir que la Corte “rompa la red de protección” que ha favorecido al exgobernador ￼.

Los módulos fueron instalados en plazas principales y zonas céntricas de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante, Xicoténcatl, Miguel Alemán, Tampico y Soto la Marina, algunos de ellos con horarios específicos. Las firmas serán entregadas a la ministra Lenia Batres Guadarrama, ponente del caso tras la solicitud de atracción presentada por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de octubre ￼.

En el documento que acompañará las firmas, Morena enumera episodios que, a su consideración, muestran un proceso irregular: desde la protección otorgada por la Suprema Corte durante su desafuero en 2021, hasta la fallida intención de registrarlo como diputado plurinominal en 2024, rechazada por el Tribunal Electoral por su estatus de prófugo y la suspensión de sus derechos político-electorales ￼.

La dirigencia afirmó que el reclamo “no es partidista”, sino un acto de memoria y exigencia pública frente a un periodo marcado por endeudamiento, persecución política, corrupción y abandono social. Sostuvo que la ciudadanía demanda que se revisen las decisiones que, consideran, beneficiaron al exgobernador mediante dilaciones, parcialidad y tráfico de influencias en instancias federales con más de 40 quejas acumuladas contra jueces y magistrados en Reynosa ￼.

Con el exmandatario fuera del país y activo en redes sociales, Morena Tamaulipas pidió que la Corte actúe con imparcialidad, restituya la legalidad y garantice que el daño causado “no quede impune”.

“La justicia es un derecho del pueblo, no una concesión para unos cuantos”, concluyó la dirigencia estatal durante el arranque de la jornada de firmas.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN