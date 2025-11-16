Erasmo González responde a más deportistas con otra cancha multifuncional

La primera autoridad estuvo acompañado por la Lic. Dunia Marón Acuña presidenta del sistema DIF; de síndicos y regidores

El presidente municipal Erasmo González Robledo inauguró la renovación integral de la cancha multifuncional número 12, ubicada en la colonia Estadio 33, como parte de las acciones del gobierno actual. Además, se realizaron mejoras en el alumbrado público, transformando este espacio en un punto de encuentro para la práctica deportiva y la convivencia entre niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de fomentar un entorno saludable para la comunidad.

Durante un evento al que asistieron alumnos del CBTis 103 y familias de ese sector, la primera autoridad estuvo acompañado por la Lic. Dunia Marón Acuña presidenta del sistema DIF; de síndicos y regidores; el director de la institución de referencia Mtro. Emanuel Abrego Alarcón, donde se reafirmó el compromiso de seguir llevando a cabo acciones de beneficio colectivo dentro de este sector.

Ahí el presidente municipal Erasmo González, hizo un reconocimiento a las familias de la colonia Estadio 33, porque han privilegiado el diálogo, la propuesta y a través de la petición llevar a cabo acuerdos que dentro de muy poco se convierten en acciones para toda la comunidad; como la cancha multifuncional que ahora los jóvenes tendrán un espacio donde podrán realizar competencias de todo tipo.

Esta es la cancha número 12 que se restaura, de 35 que existen dentro de la ciudad. Citó, la primera autoridad que en puntos de la ciudad como Arboledas, Hidalgo Oriente en el antiguo rastro; en el mismo sector donde se ubica las oficinas del DIF; en el sector Los Pinos, en la plaza La Pirámide en la Ampliación de la Unidad Nacional, ahí donde se recuperan dos campos de fútbol, la restauración del alumbrado público.

También se restauró la cancha en la colonia Hipódromo, una más en la colonia López Portillo, por citar algunas. Ahí el presidente municipal Erasmo González, anunció que se espera restaurar 20 canchas de este tipo, donde se van a formar equipos para participar en un torneo durante el mes de diciembre y con ello seguir fomentando el deporte y la convivencia en familia.

POR JOSÉ LUIS RDZ.