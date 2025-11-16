Esperan autorización federal para rehabilitar el mercado “Francisco I. Madero”

El proyecto contempla una revisión profunda de la estructura, al ser necesario garantizar que los cimientos soporten una remodelación total

TAMPICO, TAM.- La presidenta de la comisión de mercados del cabildo de Tampico, Martha Quiroz Cortez, confió en que el proyecto de rehabilitación del mercado municipal “Francisco I. Madero” reciba autorización de presupuesto federal.

Señaló que esta sería la vía ideal para una intervención completa en el inmueble, aunque reconoció que el municipio evaluará alternativas en caso de que los recursos no lleguen.

Quiroz Cortez explicó que el proyecto contempla una revisión profunda de la estructura, al ser necesario garantizar que los cimientos soporten una remodelación total.

“Esperemos que bajen ese recurso y si no, se tomarán otras alternativas”, expresó, al reiterar el interés de Obras Públicas por concretar mejoras de fondo en el tradicional mercado.

Mientras tanto, dijo que la administración municipal mantiene apoyo constante para resolver las reparaciones inmediatas que requieren los locatarios.

Entre las acciones se incluyen trabajos básicos de electricidad, sustitución de luminarias, atención a marquesinas dañadas y limpieza de techos para evitar humedad.

La regidora dijo que el cabildo respalda cada una de las solicitudes presentadas por los comerciantes del mercado “Francisco I. Madero”, con el objetivo de mantenerlo en buenas condiciones al representar un espacio que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón