Estatales localizan a joven con discapacidad extraviado en Antiguo Morelos, Tamaulipas

El joven fue encontrado por el grupo motorizado “Linces” de la Guardia Estatal

Antiguo, Morelos.- Resultado de un trabajo coordinado entre personal de la Delegación Regional Mante de la Guardia Estatal y la ciudadanía, un adolescente con discapacidad reportado como extraviado fue localizado y reunido nuevamente con su familia.

De acuerdo a las personas que realizaron el reporte, el menor de edad salió del domicilio en la Congregación Fortines durante la mañana a bordo de una bicicleta sin que nadie se percatara.

Un taxista residente de la misma comunidad manifestó haber visualizado al adolescente cerca del ejido El Abra, en Ciudad Mante.

Personal del grupo motorizado “Linces” de la Guardia Estatal con presencia en este municipio, canalizó al menor de edad con personal de Protección Civil para verificar su estado de salud.

Debido a que presentaba signos de deshidratación, elementos de la Guardia Estatal le proporcionaron bebidas hidratantes y lo reunieron con su familia una vez que la madre corroboró la identidad mediante documentos oficiales.

