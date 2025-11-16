EU aplicará biometría obligatoria a viajeros extranjeros desde el 26 de diciembre

Estados Unidos aplicará una nueva regla a partir del próximo 26 de diciembre y exigirá a todos los viajeros que no sean ciudadanos una fotografía biométrica al entrar o salir del país

Estados Unidos aplicará una nueva regla a partir del próximo 26 de diciembre y exigirá a todos los viajeros que no sean ciudadanos una fotografía biométrica al entrar o salir del país, la norma fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional y formalizada en el Federal Register.

La medida estandariza el sistema de entradas y salidas y se aplicará en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres, incluidos los puentes internacionales con México, CBP eliminará excepciones previas y deberá capturar la imagen facial de todo viajero extranjero.

Aunque en la mayoría de los aeropuertos ya se utilizaban procesos biométricos, la nueva regulación extiende su obligatoriedad a todos los puntos de cruce, no solo aéreos, y busca fortalecer la verificación de identidad y reducir fraudes documentales o estancias no autorizadas.

Medios especializados y analistas advierten que la implementación podría generar tiempos de espera mayores en ciertos puertos durante la temporada alta, especialmente en los cruces fronterizos del sur, donde el tránsito aumenta en vacaciones y festivos.

Expertos migratorios coinciden en que negarse a la toma de la fotografía facial puede retrasar el procesamiento de entrada o salida, CBP está facultada para verificar identidad por otros medios y el impacto dependerá del estatus migratorio de cada persona.

La entrada en vigor coincide con uno de los periodos de mayor movilidad en la frontera y su aplicación completa podría tardar varios años, aun así, la norma ya es definitiva y marca un nuevo estándar obligatorio para todos los viajeros extranjeros en Estados Unidos.