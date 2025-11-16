Hasta que el divorcio los separe

Tamaulipas y Nuevo León, se encuentran en franca disputa por el segundo lugar en número de divorcios en la República Mexicana

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el estado de Tamaulipas, la institución matrimonial enfrenta una crisis silenciosa y sin aspavientos. A pesar del hermetismo que rodea esta problemática, la realidad emerge con una claridad innegable: el amor, en muchos matrimonios tamaulipecos llegó a su fin. Las estadísticas no mienten.

Tamaulipas está posicionado como uno de los líderes nacionales en divorcios. Según datos del INEGI, la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una tasa de 3.3 divorcios por cada mil habitantes. Este dato revela una preocupante tendencia donde, de cada diez matrimonios, aproximadamente seis terminan en separación. Campeche lidera las estadísticas de los divorcios con 4.9 divorcios por cada mil habitantes, seguido de cerca por Nuevo León, donde casi cuatro de cada diez matrimonios terminan desintegrados. La competencia entre Nuevo León y Tamaulipas por los primeros lugares en esta estadística es notable, con encuestas que incluso llegan a situar al estado de Tamaulipas en el segundo lugar.

Esta situación genera preocupación en el Instituto Tamaulipeco de la Mujer. Su directora general, Marcia Benavides Villafranca, que fue entrevistada en las oficinas propias del instituto, reconoce que frente al creciente cifra de matrimonios desintegrados, surge la necesidad de implementar políticas públicas transversales que impulsen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos.

En este diálogo con el representante de Expreso, Benavides Villafranca vislumbra un futuro donde Tamaulipas sea reconocido a nivel nacional e internacional por el pleno ejercicio de los derechos humanos, erradicacion de la violencia de género y promocion de un desarrollo sin limitaciones para todos.

DIVORCIO INCAUSADO: VÍA RÁPIDA AL DESAMOR

Una de las principales rutas que toma el divorcio en Tamaulipas, es el divorcio incausado, un proceso que no requiere una razón específica para disolver el matrimonio. Basta con que ambos cónyuges expresen su mutuo acuerdo ante un juez civil. Esta facilidad ha contribuido al aumento de las separaciones, permitiendo que las parejas disuelvan sus matrimonios sin necesidad de argumentar o justificar su decisión

E l I n s t i t u t o Tamaulipeco de la Mujer asesora a grupos vulnerables de la comunidad LGTB, pues debe tenerse presente que para disfrute pleno de sus derechos, logró desde noviembre de 2022, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Tamaulipas, se reconocen los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual.

Existe una terrible maldición que pesa sobre el matrimonio y se llama divorcio. La duración promedio de los matrimonios que terminan en divorcio en Tamaulipas es de 17.7 años, similar al promedio nacional. Sin embargo, la interrogante sobre la duración de los matrimonios entre personas del mismo sexo aún persiste. Aunque no existen datos concluyentes, algunos estudios sugieren que este tipo de matrimonios tienen tasas de estabilidad similares a las de los matrimonios heterosexuales.

Investigaciones sobre el comportamiento humano han revelado diferencias interesantes entre matrimonios del mismo sexo. Un hallazgo notable es que las mujeres lesbianas tienden a divorciarse más pronto.

POR VICENTE GONZÁLEZ