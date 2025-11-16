Hotel en Nueva York ofrece vivir la experiencia de ‘Mi Pobre Angelito’

Un hotel neoyorquino presenta una experiencia inspirada en Mi Pobre Angelito 2, ideal para quienes quieren revivir la famosa aventura en la ciudad.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En la historia, Kevin llega solo a Nueva York y se hospeda en este icónico hotel de la Quinta Avenida, escenario que ahora cobra nueva relevancia con el lanzamiento de un paquete especial inspirado en la película.

La propuesta, dirigida a los seguidores de la película de los años noventa, ofrece a los huéspedes la posibilidad de vivir un fin de semana al estilo Kevin McCallister, con actividades y ambientes que recrean momentos y elementos característicos del film.

¿Cuánto cuesta la experiencia en The Plaza Hotel inspirada en Mi Pobre Angelito?

Según información del hotel, la experiencia debe reservarse a través de su sitio oficial con un mínimo de tres días de anticipación y está sujeta a disponibilidad. No se permite para grupos ni puede combinarse con otras ofertas. Aunque está disponible todo el año, la demanda aumenta significativamente en la temporada navideña.

En cuanto a los precios, The Plaza Hotel informó que las tarifas dependen tanto del tipo de habitación como de la temporada. Los costos van aproximadamente de 2,100 dólares (unos 38,900 pesos mexicanos) a 3,500 dólares (alrededor de 64,800 pesos mexicanos).

Para quienes buscan una versión aún más fiel a la película, el hotel ofrece la posibilidad de hospedarse en la Royal Suite, donde se grabaron algunas escenas. De acuerdo con reportes, su precio puede ascender a decenas de miles de dólares por noche.

¿Qué incluye la experiencia Kevin McCallister?

Según la información disponible en el sitio oficial del hotel, el paquete recrea varios elementos icónicos del filme:

Recorrido en limusina por Nueva York: un trayecto privado de cuatro horas por lugares emblemáticos que aparecen en la película, como el Empire State Building, Rockefeller Center, Central Park, Carnegie Hall y Radio City Music Hall.

Pizza de queso al estilo Kevin: durante el recorrido, las personas hospedadas reciben una pizza caliente que remite a una de las escenas más recordadas.

Sundae gigante en la habitación: la experiencia incluye un helado de 16 bolas con diversas coberturas —crema batida, cerezas, M&M’s, trozos de brownie y salsas de chocolate, caramelo y frambuesa— servido directamente en la cama, tal como se muestra en la película.

Además, la habitación cuenta con un minibar con llave y una cama tamaño extragrande, elementos que buscan emular el cuarto que Kevin disfruta en el filme.

Esta no es la primera ocasión en que el hotel presenta una experiencia inspirada en la película. Años atrás se lanzó una edición especial por aniversario que incluía artículos conmemorativos, una cabina de fotos temática y el popular helado gigante. Aunque el recorrido en limusina no cuenta con guía, las paradas están diseñadas para llevar a los huéspedes a los lugares más identificados con la historia de Kevin en la cinta.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.