Julión Álvarez desmiente que uno de sus pilotos haya sido detenido en Honduras

A través de un comunicado en su Instagram personal y otro más por parte de su equipo de relaciones públicas, el cantante de regional mexicano explicó que la persona detenida nada tiene que ver con su equipo

HONDURAS.- Tras la detención en Honduras de un piloto mexicano relacionado con el crimen organizado, esto por Policía Nacional de Honduras en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, medios aseguraron que se trataba de una de las personas del equipo privado que colaboran con el cantante Julión Álvarez, pero esto ya fue desmentido por el artista.

A través de un comunicado en su Instagram personal y otro más por parte de su equipo de relaciones públicas, Julión Álvarez explicó que la persona detenida nada tiene que ver con su equipo de pilotos ya que hace pocas horas volaron juntos, puesto que desmintió que la información que ronda sea real.

Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortéz, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos Hace unas horas en un Learjet 31sin ningún inconveniente nos encontramos Ya en territorio mexicano por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa agradecemos siempre su apoyo”

El comunicado por parte de Julión Álvarez

¿Qué pasó con el piloto de Julión Álvarez?

Los pilotos de Julión Álvarez nada tienen que ver con la noticia que ronda al respecto de un hombre que fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa y quien aseguraban formaba parte del equipo de trabajo de la estrella del regional mexicano.

Mientras que el hombre detenido gracias a un control rutinario de pasajeros, en un operativo encabezado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) es oroiginario de Guadalajara, Jalisco y era buscado por una alerta roja internacional debido a una orden de captura emitida por autoridades mexicanas por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas.

Otra de las cosas que se mencionaron en el comunicado de las autoridades es que aseguraron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil,100 dólares, 3 mil pesos mexicanos y un pasaporte que no estaba a su nombre, según han dicho con la información de los encargados.

Esta no sería la primera vez que el nombre del artista mexicano Julión Álvarez se ve involucrado con actos ilícitos, ya que en 2017, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero, aunque en 2022 quedó fuera y le otorgaron nuevamente la Visa para ingresar a Estados Unidos, aunque meses después fue revocada sin explicaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.