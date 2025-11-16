Madonnari Una Poética Callejera

El arte es un invasor de ciudades, el grafiti es una muestra de vitalidad y rebeldía que aborda las calles y muros de las ciudades Europa y América

El grafiti como expresión rebelde de la sociedad de la posguerra italiana, que nace en Roma, donde la Isla Tiberina (en el cauce del Río Tiber) cruza Roma hasta el Mar Tirreno, alli se da el gran movimiento grafitero donde la soledad y la melancolia de los jovenes abandonados de la guerra pintan, rayan sus ilusiones. La Guerra, la guerra por el poder y la riqueza que tatúa al ser humano desde tiempos inmemoriales.

El Grafiti Italiano se desplaza a las calles de Nueva York en la euforia de los años sesentas. El grafiti que invade en su belleza los vagones del metro y los muros de las zonas marginales de la extraordinaria ciudad.

Abre cauces al Art Pop y al Arte Povera que influye en movimientos plásticos literarios del mundo..

Asi de dara en potencia en España, Alemania y Francia, hasta la llegada tardia a Mexico en los setentas.

Pero el Madonnari , arte que se desprende

Del Sid Walk o STreet Painting, en nuestros dias tiene raices desde el Siglo XVI, italiano cuando los artistas pintaban madonas para sobrevivir.

Que retomando nuevas visiones de un arte efimero y de gran contenido estético.

En Ciudades como Monterrey, la Ciudad de Mexico y Guadalajara.

Entre nosotros, dos jóvenes artistas, Alberto Carrizal y Helena Renee, nos representan con calidad extraordinaria en eventos nacionales e internacionales. Alberto Carrizal y Helena Renee, son pie en el mundo madonnari Con gran trascendencia .

Aquí presentamos esta joven pareja triunfadora en Monterrey y Europa. De Ciudad Victoria y Linares Nuevo León.

Por Alejandro Rosales Lugo

El festival Madonnari, en Monterrey.

El Festival Bella Vía es un festival único en América Latina. Se ha convertido en un fenómeno artístico de relevancia desde su inicio en el año 2004, superando la frontera territorial local para convocar artistas consagrados, jóvenes creadores y pequeños aprendices. La pintura de piso invita a los transeúntes a disfrutar del arte fuera del marco del museo o galería.

“Festival Bella Vía, el Arte Madonnaro, a 15 años de su creación” es una investigación documental de las 18 ediciones del Festival Bella Vía, el Arte Madonnaro A.C., de 2004 a 2018, clasifica y documenta su diseño, evolución e incidencia en la ciudad de Monterrey.

El Festival Bella Vía es actualmente el evento de arte de piso más importante en Latinoamérica al ser pionero en esta tradición artística y un referente cultural en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Por Alberto Carrizal