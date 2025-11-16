Morena Tamaulipas inicia recolección de firmas para que la Corte revise amparo de Cabeza de Vaca

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Morena Tamaulipas inició una jornada estatal de recolección de firmas para respaldar la petición de que la Suprema Corte revise el amparo 2477/2022 promovido por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Desde la una de la tarde se instalaron mesas en plazas y puntos concurridos de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, Soto la Marina, El Mante, Xicoténcatl, Miguel Alemán y Tampico.

La dirigencia estatal afirmó que el objetivo es reforzar la demanda para que la Corte analice las irregularidades señaladas en el proceso y las presuntas redes de protección que habrían favorecido al exmandatario.

Morena señaló que revisar el expediente es un asunto de interés público y un paso necesario para restituir la legalidad, pues el caso sigue vigente en diversas instancias federales.

La campaña de firmas se mantendrá activa durante quince días para permitir que más ciudadanos participen y respalden la solicitud dirigida a la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Las firmas serán entregadas junto con un oficio que documenta los antecedentes del caso y pide un análisis exhaustivo que resuelva las inconsistencias detectadas en los procesos judiciales previos.

El caso Cabeza de Vaca continúa abierto por denuncias de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos, defraudación fiscal y presunto enriquecimiento, según expedientes iniciados desde 2021.

Aunque en 2023 obtuvo un amparo que frenó momentáneamente acciones penales, nuevas denuncias presentadas entre 2024 y 2025 reactivaron investigaciones sobre contratos, triangulación de recursos y uso de prestanombres.

Por. Staff