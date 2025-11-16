Mujer espera nueve bebés; embarazo múltiple sería por tomar medicinas para la infertilidad sin supervisión médica

Una mujer en Egipto descubrió que está embarazada de nueve bebés, un caso excepcional ligado al uso de medicamentos para la infertilidad sin supervisión.

EGIPTO.- Una mujer egipcia ha recibido la noticia de que está embarazada de nueve bebés, un caso extremadamente raro según confirmaron especialistas tras un diagnóstico ecográfico reportado por la cadena Al Arabiya.

Los médicos señalan que esta gestación múltiple se habría originado a raíz del consumo de medicamentos para la infertilidad sin supervisión médica. Estos tratamientos estimulan los ovarios y pueden provocar la liberación y fecundación de múltiples óvulos a la vez.

Cuando se usan dosis elevadas, como aparentemente ocurrió en este caso, aumenta significativamente el riesgo de embarazos múltiples.

¿Por qué son peligrosos los embarazos múltiples?

La situación es considerada excepcional y médica y éticamente compleja, pues los embarazos con más de cinco fetos, llamados gestaciones de alto orden múltiple, presentan riesgos importantes para la madre y los bebés.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia y complicaciones respiratorias, por lo que requieren un seguimiento médico muy cercano

Todavía no se ha decidido si la mujer dará a luz a los nueve bebés, en tanto, los ginecólogos han comentado que, en situaciones como esta, existe la opción de una “reducción embrionaria”, un procedimiento que consiste en disminuir el número de embriones en las primeras etapas del embarazo.

Esta intervención busca proteger la salud de la madre y aumentar las posibilidades de supervivencia de los fetos restantes.

Los especialistas insisten en la extrema rareza y el alto riesgo de embarazos de esta magnitud, aunque casos de cuatrillizos o quintillizos son ya poco frecuentes, un embarazo de nueve bebés es prácticamente único y requiere vigilancia constante por un equipo médico especializado.

Este caso ha llamado la atención internacional y recuerda la importancia de la supervisión médica estricta en tratamientos de fertilidad, para proteger tanto la vida de la madre como la de los bebés.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.