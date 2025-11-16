VIDEO: Abuelita con Alzheimer se vuelve viral por solo recordar las canciones de Juan Gabriel

Fue su propia nieta quien compartió este especial momento en TikTok y rápidamente se volvió viral por quienes también aman a Juan Gabriel

MÉXICO.- ¡El video más tierno! Una abuelita se volvió viral en tikTok luego de que su nieta contó cómo las canciones de Juan Gabriel son lo único que la regresa a ser la persona que solía ser antes de que el alzhéimer le rebora todos sus recuerdos, incluyendo los de sus familiares.

A través de TikTok la usuaria Ariann Martínez (@arimartz42) compartió un video en el que aparece su abuelita cantando “El Noa-Noa”, una de las canciones más exitosas de Juan Gabriel, pero lo que le sorprendió a la nieta y al Internet entero es que no sólo cantó la letra completa, sino que la alegría en su rostro se desbordó.

“Mi abuelita fue diagnosticada con alzhéimer hace año y medio, ya ha olvidado muchas cosas sobre su vida y familia, pero cuando escucha a Juan Gabriel baila y canta todas las letras y vuelve a ser ella”, se lee en el mensaje de la nieta.

Mientras tanto, en el video que la joven difundió se ve a su abuelita cantando y bailando como una muestra de que en realidad las letras y ritmo del ‘Divo de Juárez’ la ayudan a regresar a ser quien antes fue. Además, la mujer le dedicó unas palabras a su nieta en un momento que quedó inmortalizado en redes sociales.

Su caso se volvió tendencia en redes. (Foto: TikTok @@arimartz42)

En un segundo mensaje Ariann explicó que no ha sido fácil la enfermedad de su abuela y que en todo este tiempo la ha acompañado, pero entre todo lo bueno y lo malo, los momentos en los que la enfermedad se hace a un lado para que su abuela recuerde momentáneamente algo de su vida, son lo que más la hacen feliz.

“Te amo mi Lili, acompañarte en tu enfermedad no ha sido fácil, pero estos momentos son los que más me reconfortan, te cuidaré así como tú me cuidaste”, escribió su nieta.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, donde fans de Juan Gabriel también reaccionaron tanto con cariño como con humor que según la propia Ariann, le sacó una sonrisa. “Me hiciste reír JAJAJA”, respondió a un usuario que escribió: “La Abu: es que solo me olvidé de todo lo malo”.

Aquí algunos de los comentarios de esta publicación de TikTok:

Mi abuelo olvidó todo menos el nombre del perro.

Son ejercicios que le ayudan mucho.

Veo que es un milagro que tu linda abuelita recuerde las canciones de Juanga .

. Es curioso, he visto diferentes casos de personas que la memoria musical les queda intacta, las que más me sorprendieron fueron una bailarina y una pianista.

Mi mamita perdió la batalla contra el cáncer hace 2 días pero es verdad, la música la recordaba, en específico, la de Juan Gabriel.

Es que Juan Gabriel sana el alma y todo lo demás.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.