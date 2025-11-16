VIDEO: Dueño de joyería confronta a ladrones y los hace huir a punta de disparos

Cinco ladrones intentaron asaltar una joyería en Madera, California, pero el dueño armado los enfrentó, aunque huyeron con joyas valuadas en 170 mil dólares

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un video de seguridad se volvió viral al capturar un intento de robo en la joyería Olivia’s Fine Jewelry, ubicada en la ciudad de Madera, California, Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento exacto en que cinco ladrones enmascarados irrumpen en el establecimiento y cómo el dueño, armado con una pistola, logra enfrentarlos y hacerlos huir.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron cerca de las 5:30 de la tarde del 13 de noviembre, cuando los sujetos vestidos de negro, con máscaras y guantes, ingresaron al negocio ejecutando lo que las autoridades describieron como un plan “meticuloso” y claramente premeditado.

En el video se observa a los cuatro primeros ladrones entrando rápidamente y rompiendo los cristales de las vitrinas para apoderarse de diversos artículos de valor, uno de los dependientes intenta defender la tienda empujando a uno de los delincuentes por encima del mostrador, lo que provoca que el ladrón pierda el equilibrio y que sus pantalones caigan, generando un momento caótico en medio del asalto.

Los ladrones robaron más de 3 millones de pesos antes de huir

A pesar del esfuerzo del empleado, los criminales tomaron joyas con rapidez, y consiguieron robar piezas valoradas en 170 mil dólares, equivalente a 3 millones 111 mil 765 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Segundos más tarde aparece en escena el propietario de la tienda, quien empuña un arma de fuego y dispara varias veces en dirección al grupo enmascarado. Las imágenes muestran cómo los ladrones huyen inmediatamente, corriendo hacia la salida mientras intentan cargar las joyas robadas.

El dueño disparó contra los ladrones

Las cámaras de seguridad exteriores captaron al dueño saliendo a la calle tras los sujetos, disparando en su intento por detenerlos, hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de ellos resultó herido durante el enfrentamiento. Las autoridades continúan investigando y analizando los videos de seguridad, mientras trabajan en identificar a los responsables.

El dueño ahuyentó a los ladrones

Según el Departamento de Policía de Madera, los sospechosos escaparon a bordo de un sedán oscuro que fue visto alejándose a gran velocidad y posteriormente localizado abandonado fuera de los límites de la ciudad. El sargento Blake Short, vocero de la policía local, declaró que el asalto representa un fuerte golpe emocional para la familia propietaria, ya que se trata de un negocio atendido por sus propios miembros

“Sin duda, fue un robo meticuloso. Estaba bien planeado. No parecía ser la primera vez que estas personas lo hacían”, señaló.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO