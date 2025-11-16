VIDEO: Estados Unidos y Paraguay arman pelea campal

El partido entre Estados Unidos y Paraguay, tuvo muy poco de amistoso, ya que los jugadores se enfrascaron en una pelea campal

Lo que debía ser un simple amistoso internacional terminó convertido en un episodio tenso y lleno de polémica. El duelo entre Estados Unidos y Paraguay, disputado el sábado en el Subaru Park de Chester, cerca de Filadelfia, finalizó 2-1 para el equipo local, pero el marcador quedó totalmente opacado por una pelea desatada en los minutos finales, cuyas imágenes ya circulan en medios internacionales y redes sociales.

El conflicto estalló al minuto 91, cuando una disputa común por un saque de banda se convirtió en un altercado descontrolado. Gustavo Gómez, capitán paraguayo, y Alex Freeman, defensor estadunidense, chocaron por una pelota dividida y rápidamente intercambiaron palabras y empujones. La situación escaló con la llegada de Sebastian Berhalter para defender a su compañero, sumando a más futbolistas de ambos equipos y obligando a los cuerpos técnicos a ingresar de inmediato para intentar frenar la gresca.

Uno de los momentos más llamativos del escándalo ocurrió cuando Gómez tomó del cuello al portero estadunidense Matt Freese, provocando aún más caos en el campo. Freeman terminó con una lesión visible en la boca y presencia de sangre, mientras otros jugadores presentaron golpes menores. Todo quedó registrado por las cámaras de televisión, material que será revisado para determinar sanciones.

"PELEA" Porque Gustavo Gómez quería la pelota, el yankee no se la quiso dar y se cagaron bien a trompadas en el final del partido de Paraguay ante Estados Unidos en un amistoso. Mirá el quilombo que hicieron, les chupaba un huevo absolutamente todo.

pic.twitter.com/x74UnvlPLd — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 16, 2025

EL PARTIDO SE REANUDÓ ENTRE TENSIÓN, PERO SIN EXPULSIONES

Luego de varios minutos de interrupción, el árbitro logró restaurar el orden sin mostrar tarjetas rojas. El juego se reanudó, aunque el ambiente seguía cargado. Ambos equipos completaron el tiempo restante sin nuevos incidentes, pero el camino hacia los vestidores volvió a encender discusiones entre algunos integrantes de los planteles.

En lo estrictamente futbolístico, Estados Unidos mostró mejor ritmo e intensidad desde el arranque. Apenas al minuto 4, Giovanni Reyna marcó el 1-0 con un potente cabezazo en su regreso a la selección tras un largo periodo de lesiones. El mediapunta completó una actuación sobresaliente al participar también en la jugada del segundo gol.

Paraguay logró empatar rápidamente. A los 10 minutos, Alex Arce conectó un cabezazo tras un centro preciso de Miguel Almirón. A pesar de ello, el conjunto de Gustavo Alfaro pasó buena parte del encuentro replegado por la presión constante del rival.

REYNA Y BALOGUN SELLARON EL TRIUNFO ESTADUNIDENSE

El segundo tiempo fue dominado por Estados Unidos, que encontró el 2-1 definitivo tras un error defensivo sudamericano. Juan Cáceres dejó corto un pase hacia atrás, Reyna interceptó y habilitó a Folarin Balogun, quien definió sin oposición. La jugada se vio favorecida también por un despeje fallido de Damián Bobadilla, que dejó el balón servido para el atacante del Mónaco.

Paraguay intentó reaccionar en los minutos finales, especialmente con las proyecciones de Blas Riveros, pero no logró inquietar lo suficiente a la zaga local.

Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026 junto a México y Canadá, volverá a jugar el martes en Tampa frente a Uruguay. Paraguay, en cambio, cierra su primer partido de la gira norteamericana con una derrota y con la preocupación añadida por el bochornoso final del encuentro.

CON INFORMACION DE EXCÉLSIOR