Anuncian la nuevo tramo del bulevar JLP

La nueva prolongación no solo transformará la movilidad en la zona oriente, sino que también incrementará la plusvalía de miles de viviendas ubicadas en el corredor del río San Marcos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El norte de Ciudad Victoria continúa su acelerado crecimiento urbano y está por dar un paso decisivo en su desarrollo.

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado confirmó que ya inició los trámites ante la SEMARNAT para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de prolongación del Bulevar José López Portillo.

Esta obra forma parte de la siguiente etapa del proyecto iniciado en diciembre de 2024, que hasta este año ha acumulado una inversión superior a los 112 millones de pesos.

El proyecto, denominado oficialmente “Construcción de la Prolongación del Boulevard José López Portillo, tramo Av. Carlos Adrián Avilés – Libramiento Naciones Unidas”, contempla un nuevo tramo vial de 2.4 kilómetros sobre el margen sur del río San Marcos.

La vialidad contará con cuatro carriles de circulación, banquetas amplias, áreas verdes, franja de protección y espacio lateral para estacionamiento o bahías de transporte. Además, integrará una ciclovía bidireccional de 3 metros de ancho, una demanda creciente entre los habitantes que buscan opciones de movilidad segura.

En total, la carretera tendrá una corona de 33 metros, lo que permitirá un flujo más eficiente y seguro.

Para colonias como Linda Vista, Ampliación Linda Vista, Ampliación Linda Vista II, Unidos Avanzamos y otras de esa zona, la prolongación del López Portillo significará una mejora directa: menor tiempo de traslado, mejor conectividad y un aumento inmediato en el valor de sus propiedades.

Obras Públicas detalló que el proyecto es ambientalmente viable, pues se desarrollará en un área con vegetación secundaria altamente perturbada, sin presencia de especies en riesgo conforme a la NOM-059. Por ello, no se prevén impactos negativos significativos al ecosistema.

Una vez concluida, la obra funcionará como desfogue clave para el tráfico del sur-poniente y oriente de la ciudad, permitiendo una conexión más ágil entre la Avenida Carlos Adrián Avilés y el Libramiento Naciones Unidas, zona donde se registran cuellos de botella diarios.

La dependencia destacó que el proyecto está alineado con los principios de desarrollo sostenible y contribuirá a mejorar el sistema ambiental regional, además de elevar la calidad de vida en esta zona de creciente expansión.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN