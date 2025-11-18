«Calzón volador» le tapa la cara a un motociclista y casi acaba en tragedia

La prenda que se zafó de un tendedero, provocó que el motociclista derrapara y terminara en el asfalto con heridas leves

En las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en México, siempre se indica que ante las ráfagas de viento, es necesario estar pendiente al ir en la calle, no sólo caminando sino también a bordo de un vehículo o del transporte público, por la posible caída de espectaculares.

Sin embargo, poco advierten sobre la ropa que puede desprenderse de los tendederos y causar accidentes como el que estuvo a punto de ocurrir en Jujuy, provincia de Argentina, en donde un motociclista sufrió heridas leves luego de derrapar en el asfalto tras caerle una prenda íntima en el rostro mientras conducía su vehículo.

El conductor tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, pues necesitó ser atendido ante las heridas provocadas al caer sobre el asfalto y verse sorprendido por un «calzón volador».

¿Qué pasó con este «calzón volador»?

Un accidente vial fue protagonizado por un hombre que conducía su motocicleta en una ruta ubicada en San Pedro de Jujuy, en Argentina. Mientras manejaba, este motociclista de pronto perdió visibilidad debido a un calzón que se desprendió de un tendedero ante los fuertes vientos registrados en la zona.

El hombre perdió el control de su vehículo cayendo sobre el asfalto, sufriendo raspaduras en codos, antebrazos y piernas, además, tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para descartar alguna lesión grave en la cabeza, pues no portaba casco al momento del accidente.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, se ve al hombre cubrirse el rostro del sol, mientras a un costado suyo se aprecia el calzón morado que se desprendió del tendedero a causa de los fuertes vientos que se registraron en esa zona de Jujuy.

Los comentarios en redes

En redes sociales se viralizaron rápidamente las imágenes de este hombre que fue atendido por los servicios de salud y emergencias en la comunidad.

Los usuarios en Argentina no dudaron ni un segundo en comentar cosas como «una bombacha (calzón) flotó sobre mí y voló una moto con su rayo láser»; «Argentina, te amo con toda mi alma, si no existieras el mundo sería aburrido»; «Encima espantosa la bombacha, ¿quién puede usar una bombacha violeta?»; «Tantas bombachas le volaron a Sandro y nunca perdió el control»; «Qué bizarras las noticias argentinas. Como siempre, uno no sabe cómo sentirse al respecto: reír, llorar, filmar, ayudar. Es creer o no creer. ¡Ahora, la persona que perdió la bombacha qué recuerdo se mandó», fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO