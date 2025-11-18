Christian Nodal revela que quiere 3 hijos más

Christian Nodal hizo una nueva confesión sobre su paternidad. El cantante reveló que quiere tener más hijos. Su declaración viene después de que hace un tiempo mencionara que era muy joven para convertirse en padre, sin tomar en cuenta que ya es padre de una niña, Inti, a quien procreó con su anterior pareja sentimental, la cantante argentina Cazzu.

La paternidad de Nodal ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de las confesiones que hizo Cazzu al mencionar que Christian no se hace cargo de la pensión alimentaria para su hija, además de que no la ve ni se comunica con ella frecuentemente desde que se separó de ella. La situación sorprendió al espectáculo, especialmente porque se muestra muy feliz y enamorado de Ángela Aguilar pero en redes le piden ser un padre responsable.

Según las declaraciones de Julieta, mejor conocida como Cazzu, Nodal ha mantenido una actitud áspera con ella, lo que la ha obligado a ver los temas que tengan que ver con la paternidad de su hija desde sus representantes legales, ya que no hay ningún tipo de comunicación con su ex pareja, lo que ha causado desacuerdos entre ellos.

¿Cuántos hijos quiere tener Christian Nodal con Ángela Aguilar?

El cantante de 26 años abrió su corazón y en una entrevista fugaz reveló a una periodista italiana que desea convertirse en padre nuevamente y además de su pequeña Inti, de 2 años de edad quiere tener tres hijos más, lo que supone que desea que su matrimonio con Ángela Aguilar de frutos y decidan agrandar su familia.

Nodal ha mencionado que para él es muy importante la familia. Constantemente hace referencia a su padre, su madre y sus hermanos y ahora ha incluido a la familia de su esposa, los Aguilar, quienes se han convertido en parte importante de su vida, aunque a su hija suele no mencionarla.

¿Nodal es un padre ausente?

Cazzu señaló que Christian Nodal ha tenido la oportunidad de ver a su hija y convivir con ella durante las ocasiones que la intérprete argentina ha estado en México; sin embargo por decisión propia no se ha concretado ningún tipo de visita. ‘La Nena Trampa’ contó que ella está abierta a que el padre de su hija esté involucrado en la crianza de la niña, pero no ha visto interés.

Lo que saltó a relucir de las declaraciones de Cazzu es que, contrario a Nodal, los padres del cantante sí han mantenido un contacto frecuente con su nieta. Pese a que la relación entre los artistas terminó, la señora Cristina y su esposo han estado al tanto del bienestar de la menor, además de que se dio a conocer que ellos sí buscan la oportunidad de ver a Inti.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO