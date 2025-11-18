Denuncian ‘invasión’ en el Río Bravo

Activistas denunciaron el ingreso de una lancha procedente de Estados Unidos que colocó seis letreros de “zona restringida” en territorio mexicano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Integrantes de Conibio Global A.C. denunciaron este lunes 17 de noviembre un hecho que calificaron como “preocupante y alarmante”, luego de detectar el ingreso de varias personas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano a bordo de una lancha, quienes colocaron señalización oficial que marca restricción de acceso en una zona perteneciente a México.

La organización reportó inicialmente la instalación de tres letreros en la Boca del Río Bravo, presuntamente colocados por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, lo que implicaría que una parte del río en el lado mexicano estaría siendo marcada como zona restringida por autoridades militares estadounidenses.

“Sin duda alguna es una invasión a nuestro país, preocupante y alarmante”, expresó Conibio Global, señalando que el equipo notificó de inmediato a las autoridades federales mexicanas.

Más tarde, el presidente de la organización, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, actualizó la información y confirmó que en realidad son seis los letreros instalados, uno de ellos incluso en aguas del mar, ampliando la zona marcada como restringida.

“Nuestro equipo está ahí junto con la Marina. La Secretaría de Marina ya llegó y está tomando imágenes. Incluso las personas que colocaron los letreros siguen en el río, observando qué harán las autoridades mexicanas”, detalló.

Ibarra Rodríguez señaló que la Secretaría de Marina analiza la situación y probablemente procederá a retirar la señalización, aunque aún no se define el protocolo a seguir.

La organización permanece en el sitio documentando lo ocurrido y anunció que continuará difundiendo imágenes y videos conforme evolucione el caso.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre este incidente que, de confirmarse, podría constituir una violación a la soberanía nacional.

Por. Antonio H. Mandujano

