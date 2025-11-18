Detectan en zona sur 10 edificios en riesgo estructural

Tampico concentra la mayoría de inmuebles históricos y artísticos con deterioro avanzado, mientras que en Altamira se tiene identificado uno y en Ciudad Madero dos más

CIUDAD MADERO, TAM.- En la zona sur de Tamaulipas se tienen detectados al menos 10 edificios en riesgo estructural —cuatro de ellos ubicados en Tampico y con posibilidad de colapso—, informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector del Centro Regional de Protección Civil.

El funcionario explicó que Tampico concentra la mayoría de inmuebles históricos y artísticos con deterioro avanzado, mientras que en Altamira se tiene identificado uno y en Ciudad Madero dos más.

“Es donde se concentra la mayor parte de edificios que ya están catalogados como históricos y artísticos y por lo tanto, en cuestión de Protección Civil, estamos un poquito atados en algunas acciones”, dijo.

El tema, dijo que fue retomado este martes en la mesa de seguridad regional, donde se solicitó un reporte actualizado del avance en las verificaciones.

El funcionario, recordó que existe una aplicación pública diseñada para consultar el grado de riesgo de cada edificio, aunque aún está en desarrollo.

Chirinos Aguilar señaló que el INAH ya fue notificado para involucrarse en las inspecciones, pues es la autoridad responsable de autorizar cualquier intervención en inmuebles protegidos.

En caso de que los propietarios no actúen, advirtió que las áreas jurídicas municipales podrán ordenar medidas a través de Desarrollo Urbano u Obras Públicas, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por José Luis Rodriguez Castro/ La Razón