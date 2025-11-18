Discute con su pareja y acaba con su vida

Al sitio arribaron brigadistas de Rescate Voluntarios de Altamira pero ya nada pudieron hacer

ALTAMIRA, TAM.- Con apenas 18 años de edad un jovencito decidió escapar por la puerta falsa, tras sostener una discusión con su pareja sentimental en un departamento del fraccionamiento Abedul, en el municipio de Altamira.

La tarde de este martes una joven completamente fuera de sí pidió apoyo a grupos de emergencia, señalando que se requería auxilio médico en el inmueble ubicado en calle Pino del citado conjunto habitacional.

Brigadistas de la base Rescate Voluntarios Altamira acudieron con prontitud, pero lamentablemente el joven que se había colgado dentro de una recámara ya no tenía signos vitales.

Ante esta situación se resguardó la zona, poniendo en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de Justicia, trascendiendo que el muchacho tomó la fatal decisión después de sostener acalorada discusión con su pareja sentimental.

POR OTILIO NÚÑEZ