Disney+ pronto podría dejar ESPN solo para usuarios Premium

La plataforma prepara un cambio que afectará directamente a millones de suscriptores en México, especialmente a quienes disfrutan del contenido deportivo sin pagar de más

Disney ha venido realizando movimientos estratégicos en torno a sus servicios de streaming en México. Hace unos años lanzó Disney+ y Star+ como plataformas independientes, reservando esta última para series de corte más adulto y, especialmente, para albergar todo el contenido deportivo de ESPN. Con el tiempo, la compañía decidió unificar ambos catálogos bajo un solo servicio, prometiendo una experiencia más simple y completa para los usuarios. Sin embargo, esa integración está por recibir un ajuste que no será nada bien recibido.

De acuerdo con el Centro de ayuda de Disney+, a partir del 11 de diciembre los planes Disney+ Estándar con anuncios y Disney+ Estándar dejarán de incluir los canales lineales ESPN y ESPN3. Esto significa que el acceso a deportes en vivo quedará restringido exclusivamente para quienes contraten el plan Disney+ Premium. Los usuarios de los planes más económicos seguirán contando con series, películas y documentales, pero perderán una de las principales ventajas que había traído la fusión con Star+.

IMPACTO PARA USUARIOS Y SUSCRIPTORES

En teoría, Disney aclara que los paquetes Estándar “podrían seguir incluyendo contenidos deportivos”, aunque esto se limita a partidos aislados, programas de análisis, documentales o producciones originales de ESPN. En la práctica, la oferta deportiva en vivo desaparecerá de los planes más accesibles, dejando claro que el Premium será el único nivel verdaderamente pensado para fanáticos del deporte.

El cambio también afectará a quienes acceden a Disney+ mediante Meli+ en Mercado Libre, ya que ese beneficio corresponde al plan Estándar con anuncios, es decir, uno de los que perderán acceso a ESPN. Si estos usuarios quieren seguir viendo deportes, deberán contratar el servicio Premium o combinar su suscripción actual con otro paquete que incluya ESPN.

Los precios actuales de Disney+ en México reflejan con claridad esta nueva estrategia: el plan Estándar con anuncios cuesta 149 pesos, el Estándar asciende a 249 pesos, mientras que el Premium, único con acceso completo a todos los canales de ESPN y más de 500 eventos deportivos exclusivos al mes, alcanza los 319 pesos. La compañía refuerza así una tendencia creciente en el mercado del streaming: los deportes en vivo se han convertido en el diferenciador más valioso. Plataformas como HBO Max, ViX, Tubi, Apple TV y la propia Disney+ han apostado por incluir transmisiones deportivas dentro de sus planes, demostrando que el entretenimiento en vivo es la gran disputa del momento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO