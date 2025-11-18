El torneo de corvina en La Pesca, Tamaulipas apunta a ser el más concurrido de México: casi 4 mil participantes

El torneo, organizado por el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, que llevó como nombre "Américo Villarreal Santiago", contó con un respaldo sin precedentes

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El LXXII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias no solo abarrotó este fin de semana el poblado de La Pesca, sino que se perfila para convertirse en el torneo de pesca más concurrido de todo México, al reunir cerca de 4 mil participantes, cifra nunca antes alcanzada en eventos similares del país.

Así lo confirmó Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca en Tamaulipas, quien destacó que el torneo superó con amplitud el récord registrado el año pasado.

De manera preliminar, se contabilizan más de 3,800 cañas inscritas, aunque el conteo final podría alcanzar o incluso rebasar los 4,000 registros, lo que lo colocaría en el primer lugar nacional por número de pescadores.

“Rompimos nuestro propio récord. Llegamos por encima de las 3,800 cañas y podríamos llegar a 4 mil. Es impresionante lo que este torneo ha generado”, dijo García Reyes, al destacar que desde el viernes comenzaron a llegar competidores, mientras que otros acamparon desde días antes para asegurar su sitio.

La magnitud del evento se reflejó en la ocupación total de hoteles, renta de casas, comercios abarrotados y un movimiento económico que superó los 10 millones de pesos, convirtiendo al poblado en un polo turístico temporal durante el fin de semana.

“No solo vinieron pescadores; llegó muchísima más gente. La Pesca estuvo llena en cada rincón”, agregó.

El torneo, organizado por el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, que llevó como nombre «Américo Villarreal Santiago», contó con un respaldo sin precedentes: más de 50 patrocinadores, el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como la colaboración de múltiples dependencias estatales y del municipio de Soto la Marina.

García Reyes también resaltó el trabajo de la alcaldesa Glinis Jiménez Vázquez, quien facilitó la logística del evento y gestionó, junto con Obras Públicas, el mantenimiento del camino costero, lo que permitió un acceso más seguro a los puntos de pesca.

Los participantes incluso reconocieron las mejoras en caminos, mercados y zonas de servicios.

Además del récord de asistencia, el torneo destacó por su enfoque ambiental y es que la asociación “Limpiando tu Playa” participó activamente promoviendo la recolección de basura y ofreciendo productos para financiar sus labores de limpieza.

Se distribuyeron bolsas a cada pescador y se habilitó un remolque especial para residuos.

García Reyes, culminó diciendo que el Torneo Internacional de Corvina de La Pesca se consolida como referente nacional y, de confirmarse las cifras finales, pasará a la historia como el torneo de pesca deportiva más concurrido de México.

Por. Antonio H. Mandujano