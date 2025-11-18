Estados Unidos advierte a aficionados sobre el ‘Pase FIFA’

Tras el anuncio de las visas exprés, se aclaró que un boleto para el Mundial 2026 no garantiza la admisión a EU

Después de que se presentara un programa de visas exprés para los aficionados que cuenten con boletos para el Mundial 2026, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a los seguidores.

“Tu boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, indicó Marco Rubio, secretario de Estado de EU.

Los aficionados que soliciten su visa a EU, tendrán una entrevista en un plazo de seis a ocho semanas, pero el funcionario aclaró deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

En el pasado mes de mayo, Marco Rubio dijo que había revocado los visados de cientos, quizá miles, de personas, incluidos estudiantes, por su participación en actividades que, según él, iban en contra de las prioridades de la política exterior estadunidense.

Las directivas del Departamento de Estado de este año ordenaron a los diplomáticos estadunidenses en el extranjero que estén atentos a cualquier solicitante que Washington pueda ver como hostil a EU y con un historial de activismo político.

El anuncio de las visas exprés fue realizado por el presidente Donald Trump, quien estuvo acompañado por Gianni Infantino.

“Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, indicó Trump.

Gianni Infantino llamó el anuncio de las visas exprés como ‘Pase FIFA’.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR