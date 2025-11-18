Flamazo en vivienda afecta a menor

Una menor de edad resultó con heridas leves al ser alcanzada por los vidrios de una ventana afectada por el fuego.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un flamazo provocado por la acumulación de gas, se registró la tarde del lunes en una vivienda de Tancol.

La emergencia tuvo lugar en una casa de la calle Otilio Alvarez de ese sector de Tampico.

Hasta ese punto se movilizaron bomberos municipales y personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, luego de recibir el reporte correspondiente.

Se notificó primeramente que en el sitio se había registrado una explosión.

Tras llegar al domicilio, se percataron que se trataba de un flamazo, el cual fue controlado por los vulcanos.

Los voluntarios atendieron a la menor de 9 años de las heridas sufridas momentos antes.

Asimismo, estabilizaron a la dueña de la casa de 51 años quien resultó con una crisis nerviosa.

Por. Benigno Solís/La Razón