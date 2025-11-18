Génesis toca la campana; logra vencer al cáncer

Tras cinco años en remisión, Génesis toca la campana al librarse de la enfermedad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio de aplausos, lágrimas y sonrisas que hablaban por sí solas, el Hospital Infantil de Tamaulipas vivió este día uno de esos momentos que iluminan pasillos enteros: Génesis Hernández Almendares, una niña de apenas nueve años, tocó la campana de la victoria después de cinco años en remisión. Hoy, oficialmente, está libre de cáncer.

La noticia fue compartida por la Dra. Lilia Vollbrechtshausen, quien acompañó a Génesis durante este camino lleno de retos, valentía y fe. A su lado estuvieron sus padres y familiares, orgullosos y profundamente conmovidos al ver a la pequeña alcanzar un sueño por el que lucharon juntos desde que tenía solo cuatro años.

El director del Hospital Infantil, Vicente Plascencia Valadez, se unió al emotivo momento con un mensaje que tocó corazones.

Reconoció la fortaleza de Génesis, su sonrisa a pesar del dolor, y el espíritu de lucha que inspiró al equipo médico durante todo el proceso. “Es un ejemplo de esperanza para todos”, expresó.

El sonido de la campana resonó más que como un acto simbólico: fue un grito de vida, una celebración del amor familiar, del trabajo incansable de los especialistas y del coraje inmenso de una niña que hoy demuestra que los milagros también se construyen con voluntad.

Para Génesis, este día no marca un final, sino el comienzo de una vida llena de posibilidades. Y para quienes presenciaron la escena, significa recordar que la esperanza siempre vale la pena.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN