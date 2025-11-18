Omar Fierro reaparece tras ser internado de emergencia

Tras una cirugía de urgencia por apendicitis, Omar Fierro reapareció más delgado.

Omar Fierro, actor y conductor, vivió recientemente un episodio médico que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Tres semanas después de la intervención, reapareció ante la prensa para confirmar que fue sometido a una operación de apendicitis que, de no haberse atendido de inmediato, pudo haber derivado en una peligrosa peritonitis.

El conductor relató que el malestar comenzó durante la madrugada, obligándolo a acudir al hospital sin demora. Los síntomas y el cuadro clínico hicieron necesaria una intervención inmediata. Omar Fierro agradeció la rapidez del equipo médico y la ayuda de una especialista recomendada por una doctora de la ANDA, quien agilizó su atención en un momento crítico.

Omar Fierro habla sobre su estado de salud

Para Omar Fierro, enfrentar una operación no es una experiencia nueva. Por el contrario, es parte frecuente de su historia personal. El actor compartió que, a lo largo de su vida, ha pasado por numerosas cirugías y enfermedades que lo han llevado a desarrollar una fortaleza poco común ante situaciones médicas complejas.

Tengo cuatro operaciones en esta pierna, dos en el tobillo, en la espalda, tuve amebiasis, cólera, dengue… ¿qué quieres que te diga? He vivido en hospitales muchos años, expresó entre risas.

Quizás por esa larga lista de padecimientos superados, Omar Fierro aseguró que no sintió miedo al entrar al quirófano esta vez. Su preocupación no era el procedimiento, sino cuidar su salud de manera adecuada.

Estas cosas suceden de manera inesperada. Ya no tengo vesícula, apéndice ni rodilla izquierda; ahora tengo una de titanio, bromeó, demostrando que su buen humor sigue intacto incluso en medio de momentos delicados.

Más allá de las bromas, Omar Fierro también reflexionó sobre el valor de la vida y el proceso de recuperación que atraviesa. A sus 62 años, aseguró que mantiene una visión tranquila y agradecida respecto a su existencia.

Si me muero mañana, tuve la mejor vida, comentó con serenidad, dejando entrever una filosofía construida a partir de múltiples experiencias difíciles, pero también enriquecedoras.

Una carrera sólida dentro y fuera de la pantalla

Conocido por su versatilidad, Omar Fierro ha trabajado como actor, productor, director y conductor. Desde los años 80 ha participado en televisión, cine y teatro, y aún es recordado por su papel en Amor en silencio, donde interpretó a un joven sordomudo, uno de los roles más significativos de su carrera.

Además, ha incursionado como chef en programas de cocina y se ha mantenido activo en la producción audiovisual. En lo personal, es padre de cuatro hijos y mantiene una relación cercana con la actriz Scarlet Gruber, quien lo considera su “papá” del alma.

Recuperación y apoyo del público

Actualmente, Omar Fierro continúa en seguimiento médico y enfocado en su salud, mientras recibe mensajes de ánimo y apoyo de sus seguidores. Su actitud positiva, mezcla de humor, experiencia y resiliencia, vuelve a colocarlo como un ejemplo de fortaleza ante la adversidad.

Entre cirugías, aprendizajes y una visión optimista, Omar Fierro deja claro que, en su caso, las dificultades de salud se enfrentan sin dramatismos y con la convicción de que cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR