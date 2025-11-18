Participarán 50 contingentes en desfile revolucionario en Madero

En el evento participarán secundarias generales, secundarias técnicas, nivel medio superior, planteles particulares y diversas asociaciones civiles

CIUDAD MADERO, TAM.- Un estimado de 5 mil 500 participantes integrará el desfile del 20 de Noviembre en Ciudad Madero.

La directora de Educación municipal, Nélida Ovalle informó que se tienen registrados 50 contingentes para la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Los preparativos, agrego, iniciaron hace un mes.

El primer contingente , comentó estará integrado por la Secretaría de Marina

La funcionaria explicó que el recorrido tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas.

Durante el evento, alaadio que se prevé el cierre vial desde la calle República de Cuba hasta la calle Haití.

Sobre la avenida Primero de Mayo , compartió, comenzará la formación de contingentes.

Cada escuela , dijo que recibió lineamientos para garantizar orden y seguridad.

Además, comentó, se instalará un centro de control y mando frente a la presidencia municipal con Protección Civil, Guardia Estatal, Tránsito y personal de Educación para atender cualquier incidente.

Ovalle especificó que se prohibió el uso de música inapropiada, incluidos los corridos tumbados, para mantener civilidad durante el evento.

POR JOSÉ LUIS RDZ.