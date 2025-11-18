Productores de Altamira bloquearían el Puente Roto

La protesta representa un cambio de postura para los agricultores de la región, quienes se habían mantenido al margen de los bloqueos a carreteras.

ALTAMIRA, TAM.- Productores agrícolas de la zona sur de Tamaulipas analizan unirse al paro nacional programado para el próximo 24 de noviembre.

“Lo único que estamos pidiendo es lo justo, que haya un precio de garantía para nuestros cultivos, invertimos nuestros recursos y la recuperación es mínima”, mencionó Carlos Torres.

Productores de los municipios de Altamira, Aldama y González contemplan realizar una manifestación en la carretera Tampico-Mante, específicamente a la altura del conocido Puente Roto.

Las demandas de los productores agrícolas que motivan el paro nacional del 24 de noviembre, al que se unirán los agricultores del sur de Tamaulipas, se centran en la falta de rentabilidad del campo y la inseguridad en carreteras.

Exigen la publicación de precios de garantía para toda la producción de alimentos. El sector demanda que estos precios se fijen con base en los costos de producción, más un margen de ganancia justo, como lo establece la Ley de Comercio Exterior.

Por Óscar Figueroa

La Razón