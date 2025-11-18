Prohiben recargas de gas en la calle o en domicilios

Autoridades refuerzan operativos para evitar recargas irregulares de este combustible,lo cual se sanciona con fuertes mutas y decomiso de pipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas intensificó los operativos de supervisión a empresas distribuidoras de gas LP para prevenir accidentes y asegurar que las pipas cumplan con la normatividad, especialmente en temporada invernal, cuando aumenta el consumo doméstico.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que se mantiene vigilancia constante a las gaseras y unidades móviles para evitar que realicen recargas directas en cilindros o dentro de domicilios, una práctica prohibida debido al alto riesgo de explosiones o fugas.

“Las pipas están autorizadas solo para abastecer tanques estacionarios. Si alguien detecta recargas en la vía pública o dentro de casas, debe reportarlo al 911”, advirtió.

Operativos coordinados

Protección Civil trabaja en conjunto con coordinaciones municipales, la CRE y Profeco para revisar el estado de las unidades, la calibración de medidores y la vigencia de permisos.

En ciudades como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, se han detectado pipas realizando recargas irregulares.

Las unidades pueden ser aseguradas y las empresas sancionadas.

“Es fundamental no arriesgar la vida por comodidad. El gas es indispensable, pero peligroso si se manipula fuera de la norma”, señaló González de la Fuente.

La Coordinación Estatal mantendrá operativos permanentes durante todo el invierno para prevenir accidentes relacionados con gas LP.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN