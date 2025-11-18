Puntea Victoria en accidentes en motocicleta

La capital tiene el primer lugar en percances en motos, por lo que este año registra 15 fallecimientos; 8 de ellos en la zona urbana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria mantiene el primer lugar estatal en muertes por accidentes de motocicleta.

En lo que va del año, 15 personas han perdido la vida: ocho en la zona urbana y siete en carreteras o libramientos. Todas eran residentes de la capital.

De acuerdo con el coordinador operativo de Tránsito, José Luis Arroyo, la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 20 y 35 años, y casi ninguno usaba casco.

“El casco salva vidas, pero muchos no lo usan o lo llevan colgado en el brazo. Esa falta de precaución es lo que más nos está costando vidas”, lamentó.

La imprudencia, un enemigo constante

“Vemos personas manejando sin luces, sin casco o con menores a bordo. Es común que dos adultos y hasta tres niños viajen en una moto, lo cual está prohibido y es un riesgo enorme”, explicó Arroyo.

Cada semana, Tránsito recoge en promedio 70 motocicletas, principalmente por falta de casco o por transportar más personas de las permitidas.

“Nos ha tocado detener a motociclistas alcoholizados que llevan a su esposa e hijos. Muchas veces ellas no quieren subir, pero los obligan. Cuando los detenemos, agradecen que se retire la moto”, relató.

Un problema que no cede

A pesar de los operativos Moto Segura y Moto Ruidosa, los accidentes no han disminuido de forma significativa. Los percances ocurren en toda la ciudad, sin una zona específica.

La falta de cultura vial, la escasa educación en seguridad y el uso de motocicletas como transporte económico agravan el problema.

“El casco no es opcional, es obligatorio. No se trata de sancionar, sino de evitar tragedias”, reiteró el funcionario.

Mientras tanto, Victoria sigue encabezando la lista estatal de muertes por motocicleta, reflejando una dura realidad: la imprudencia y la falta de protección siguen cobrando vidas jóvenes.

Por. Raúl López García

EXPRESO – LA RAZÓN