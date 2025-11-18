Regidora pide a COEPRIS sancionar a una procesadora de lácteos que arroja desechos a la calle y a infraestructura pluvial

Están tirando los productos de desecho al ambiente, a la calle prácticamente

TAMPICO, TAM.- Al propiciar presunta contaminación, además de accidentes viales de motocicletas; una sanción administrativa de la Comisión de Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la dirección de ecología municipal hacia una procesadora de leche ubicada en el cruce de la avenida Rosalío Bustamante y bulevar Fidel Velázquez en el fraccionamiento Laguna del Carpintero pidió Carmen Díaz Barrios, presidenta de la comisión de grupos vulnerables en el cabildo de Tampico.

«Ya está en conocimiento la COEPRIS y tampoco ha ido a detener, están tirando los productos de desecho al ambiente, a la calle prácticamente. Por eso la calle está resbalosa es suero de los lácteos descompuesto y se va a las alcantarillas no se va porque hacen una nata grasosa, no se va porque vierte olores muy desagradables que se ha mezclado con excremento, desechos que van al drenaje. Ecología tiene responsabilidad y tiene que verificar que los desechos de comida vayan a un lugar apropiado»

Díaz Barrios recordó que hace tres décadas la laguna del Carpintero fue saneada; sin embargo, dijo que pese a que en Tamaulipas existe una Ley que establece normas regulatorias sobre los desechos de negocios alimentos, en la ciudad no se aplica.

«Es un problema latente si COEPRIS no se aboca a verificar todos los negocios de comida hacia dónde vierten sus desechos de grasa, de alimentos no procesados o procesados.No pueden ir directo al drenaje público, tienen que tener sus trampas, sus permisos y si COEPRIS no se aboca a eso es un descontrol. Está regulado la COEPRIS tiene que vigilar que esto se lleve a cabo. Imagínate que no estuviera regulado un hospital cómo va a verter sus desechos tóxicos»

Díaz Barrios señaló que COEPRIS debe actuar en el fraccionamiento Laguna del Carpintero y también en la zona norte de Tampico en el exterior de un negocio de pollos ubicado en la carretera Tampico Mante entre Rivera de Champayan y la calle Hidalgo de la colonia México que aparentemente arroja desechos que generan la saturación de la red de drenaje y afectan a usuarios de transporte público que a diario esperan unidades en ese sitio.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN