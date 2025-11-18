Revisará Tamaulipas estudio de los límites en el Río Bravo

Confirmó que su gobierno está pendiente del resultado del estudio que se lleve a cabo para comprobar si efectivamente hubo un desplazamiento del río Bravo

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que su gobierno está pendiente del resultado del estudio que se lleve a cabo para comprobar si efectivamente hubo un desplazamiento del río Bravo, luego que ayer se colocaran letreros en playa Bagdad por parte de personal estadunidense que la señalaron como “área restringida”.

“Es un asunto binacional, nosotros fuimos informados muy tempranamente por redes sociales de compañeros y amigos, pescadores de la misma playa Bagdad, en donde había presencia de personal civil, que andaba colocando estos letreros”.

Explicó que la justificación preliminar que se dio fue que los límites se habían establecido mediante geo localización satelital, señalando el lugar original del cruce del río Bravo y que hoy se habría desplazado metros al norte.

Sin embargo, señaló que es necesario que se aclare la fecha en que se hizo dicha geolocalización, la cual debería validarse con alguna otro estudio que se haga del lado mexicano.

“Estamos interrogando, si hay una fecha de saber a qué fecha se refieren qué por ahí pasó el Río Bravo, que es ahora un banco de arena y el río se ha movido hacia el norte, yo creo que no llega ni 100 o 50 metros que se ha movido más hacia el norte”.

Consideró que de haber ocurrido esto, debió informarse a través de un comunicado oficial por parte de las autoridades norteamericanas, lo que aparentemente no ocurrió y por lo que se requiere una aclaración.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al no haber un comunicado oficial, la Secretaría de Marina procedió ayer mismo al retiro se los seis letreros de “área restringida colocados”, algunos de ellos dentro del mar.

Precisó que se consultó al Consulado de México en Brownsville, Texas y la embajada de Estados Unidos, sin que se tuviera información oficial al respecto, “después un área del Gobierno, planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos (los letreros)”.

Explicó que el mismo titular de la Secretaría de Marina explicó que “naturalmente” el cauce del río va cambiando con el paso del tiempo y se van formando los bancos de arena.

“De acuerdo con el tratado, tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territoria, en eso se está para que a través de las instituciones de Estados Unidos y México, se delimite claramente el límite en esa zona de Tamaulipas, cerca del Golfo (de México)”.

Por Perla Reséndez