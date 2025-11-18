Sube precio del aguacate; está en $140 el kilo

CIUDAD MADERO, TAM.- El precio del aguacate continúa al alza y ya alcanza los 140 pesos por kilo, el doble de lo que costaba a inicios de año, según comerciantes de la zona centro, quienes vinculan el incremento a la situación de inestabilidad en Michoacán, estado líder en producción.

Leonardo Hernández Peda, vendedor de frutas y verduras, señaló que durante los meses de marzo y abril el aguacate llegó a costar entre 70 y 80 pesos, pero desde hace semanas no deja de subir.

“El kilo está en 140. Antes lo teníamos a 70, 80 pesos; ahorita está casi al doble”, explicó el comerciante, quien detalló que la mercancía que vende proviene de distintas regiones del país.

Consideró que la temporada decembrina también influye en el precio, ya que la demanda aumenta: “En Navidad sube más, igual que otros productos”.

El incremento, afirmó, ya afecta las ventas, pues muchos clientes optan por comprar en tiendas grandes o en los mercados rodantes que operan entre semana.

“Sí nos afecta. La gente se va a buscar precio a otros lados. En los rodantes venden más barato”, lamentó.

Por su parte, José Miguel Arteaga, otro vendedor del primer cuadro de la ciudad, atribuyó el alza principalmente a la crisis que atraviesa Michoacán, donde productores han enfrentado situaciones de inseguridad que frenan la distribución.

“Lo que pasa allá repercute aquí. Si hay problemas para sacar el aguacate, se encarece todo”, comentó.

Comerciantes locales prevén que el precio continúe elevado durante diciembre, mientras esperan que la situación en la principal zona productora del país se estabilice.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón