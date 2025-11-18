Te decimos si sirve de algo tapar la cámara del celular para evitar ser espiado

Eficacia de tapar la cámara del celular como medida básica para reducir riesgos de espionaje digital y evitar capturas visuales no autorizadas

La discusión sobre el espionaje digital ha dejado de ser un tema exclusivo de especialistas en seguridad para convertirse en una preocupación cotidiana entre usuarios de teléfonos móviles. En medio de esta inquietud, una duda se repite constantemente: ¿realmente sirve tapar la cámara del celular para proteger la privacidad digital?

Aunque pueda sonar como una acción demasiado sencilla frente a amenazas complejas, expertos en ciberseguridad coinciden en que esta medida sí aporta una defensa útil, especialmente ante herramientas invisibles como el spyware y el stalkerware.

¿Por qué algunas personas cubren la cámara del celular?

La idea de cubrir cámaras surgió mucho antes de que los teléfonos inteligentes se volvieran indispensables.

Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto más común debido a la facilidad con la que ciertos programas maliciosos pueden activar la cámara sin que el usuario se dé cuenta.

Este tipo de acción no es perceptible a simple vista: la pantalla no parpadea, no aparece una notificación y el dispositivo continúa funcionando de manera normal.

Aunque parezca difícil imaginar que alguien pueda encender la cámara de un celular ajeno, esto es exactamente lo que hacen algunos tipos de spyware, los cuales se instalan en el dispositivo de manera silenciosa. Estos programas pueden llegar mediante aplicaciones falsas, enlaces sospechosos o incluso a través de la intervención física del teléfono.

Una vez dentro, tienen la capacidad de tomar fotos, grabar videos y enviarlos a otra persona sin que la víctima lo note.

¿Es realmente efectivo tapar la cámara del celular?

Esta medida funciona en un sentido específico: impide que la cámara registre lo que ocurre frente al dispositivo. Es una protección directa, sencilla y accesible. No reemplaza otras prácticas de seguridad digital, pero sí limita lo que un atacante puede obtener visualmente.

Los especialistas comparan esta acción con cerrar una cortina. Aunque un intruso lograra llegar hasta la ventana, no podría ver lo que hay dentro.

En términos prácticos, eso significa que, incluso si el teléfono es infectado con stalkerware, la cámara se vuelve inútil para el atacante porque solo capturará una imagen oscura u obstruida.

No obstante, hay un punto importante: tapar la cámara del celular no protege contra otras formas de espionaje digital. Si un dispositivo está comprometido, el atacante podría seguir accediendo a mensajes, ubicación, archivos y micrófono. Por ello, cubrir la cámara debe verse como un complemento y no como una solución completa.

¿Cómo se identifica un posible caso de spyware o stalkerware?

Entender cómo se comporta un teléfono comprometido ayuda a reconocer riesgos. Aunque algunos programas están diseñados para operar sin dejar rastros evidentes, existen señales que pueden alertar al usuario:

Consumo de batería más alto de lo habitual.

Datos móviles que se agotan sin explicación.

El dispositivo se calienta incluso sin usarlo.

Aplicaciones nuevas o desconocidas en el menú.

El teléfono se vuelve lento sin motivo aparente.

Además, revisar los permisos concedidos a cada aplicación es una buena práctica. Muchas apps solicitan acceso a cámara, micrófono o ubicación cuando no lo necesitan realmente. Cuando una aplicación con funciones simples pide este tipo de permisos, es una señal de atención.

Los expertos recomiendan utilizar herramientas de análisis de marcas reconocidas para rastrear actividades sospechosas. Estos programas pueden detectar la presencia de spyware, bloquear intentos de acceso indebido y alertar al usuario cuando un comportamiento resulta extraño.

¿Qué hacer si sospecho que alguien puede ver a través de mi celular?

Si existe la posibilidad de que un dispositivo haya sido intervenido, lo recomendable es actuar de inmediato.

El primer paso suele ser ejecutar un análisis con una aplicación de seguridad digital confiable. Si el programa detecta software malicioso, lo eliminará o sugerirá una acción para detenerlo.

Pero cuando los indicios de espionaje digital son constantes o el antivirus no logra resolver el problema, los especialistas sugieren realizar un restablecimiento completo del dispositivo.

Restaurar el equipo a su configuración de fábrica elimina la mayoría de los programas maliciosos, incluidas las versiones de stalkerware que intentan ocultarse.

Después del restablecimiento, es importante cambiar todas las contraseñas relacionadas con el dispositivo. Esto incluye correo electrónico, redes sociales y cualquier servicio que pueda haber sido comprometido.

Activar la verificación en dos pasos también ayuda a reducir el riesgo de accesos no autorizados en el futuro.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR