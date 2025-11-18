VIDEO: A golpes bajan a grupo musical en una fiesta patronal de Toluca

Los integrantes del grupo Son Tepito fueron desalojados por los músicos de otra banda que querían tocar ante el público toluqueño

Lo que debía ser una fiesta al ritmo de la cumbia se convirtió en un zafarrancho ante cientos de personas que abarrotaron un baile popular, realizado en honor de San Diego en la localidad de San Diego Linares, al norte de la capital mexiquense.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre, cuando los integrantes del grupo tropical Son Tepito se alistaban para amenizar el evento, realizado durante la celebración anual dedicada a San Diego Aparicio.

Cuando ya se encontraban en el escenario, otro grupo de músicos intervinó, intentando desalojarlos a la fuerza. La confrontación escaló rápidamente, por lo que de los gritos pasaron a los golpes, todo ante centenares de asistentes.

Al final, Son Tepito decidió cancelar su presentación en la feria popular, debido a que la seguridad en el escenario no estaba garantizada y, de esta manera, evitaron que hubiera problemas mayores.

Grupo invasor no estaba contratado

Mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, la banda Son Tepito aclaró que los músicos que los desalojaron violentamente del escenario en San Diego Linares no se encontraban contratados.

“Fueron unos músicos que pidieron participar, pero no estaban contemplados, nadie los contrató, no estaban en el cartel, nadie les invitó. De la manera más violenta y a los golpes se quisieron imponer.

“Se involucraron algunas personas del público y se subieron al escenario. Eran cercanos a la banda, suponemos que eran parte de la misma, provocando más violencia. Tuvimos la mala experiencia de observar que algunos del público, que no tenía que ver nada, se involucraron haciendo desmanes, eso fue lo más lamentable”, explicó.

La banda afirmó que comprenden la situación y que se encuentran en paz tanto con los organizadores del evento como con la mayordomía, responsable de las fiestas patronales de la localidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO