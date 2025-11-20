Aprueba Cofepris nuevo tratamiento para el trastorno de neuromielitis óptica

Inebilizumab llega a México tras aprobación de Cofepris como nueva terapia para el trastorno de la neuromielitis óptica

CIUDAD DE MÉXICO.- Imagina despertar y percibir que tu visión se ha transformado: aparecen manchas negras, las formas se distorsionan y tu percepción visual es tan defectuosa que la ceguera parece inminente. Este cuadro dramático no tiene su origen en el globo ocular, sino en la inflamación de las fibras nerviosas que lo conectan al cerebro.

Se trata de la neuritis óptica, una condición que compromete drásticamente la vista y que, en muchos casos, es la primera señal de advertencia de una enfermedad autoinmune más compleja.

TENMO, una enfermedad poco conocida

En México, una enfermedad poco conocida puede cambiar la vida de una persona en cuestión de días: el Trastorno del Espectro de la Neuromielitis Óptica (TENMO). Los ataques de este padecimiento pueden provocar pérdida de visión, debilidad, parálisis, dificultades para hablar o caminar e incluso llegar a ser mortales.

Por eso, la llegada de una nueva opción de tratamiento representa un avance importante para quienes viven con esta condición.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó en noviembre de 2025 el uso de inebilizumab, un anticuerpo monoclonal desarrollado por Amgen para personas adultas que tienen anticuerpos antiacuaporina-4 (AQP4-IgG), asociados directamente con la enfermedad.

¿Qué es el TENMO?

El TENMO es una enfermedad autoinmune y rara que afecta el sistema nervioso central. El sistema inmunológico ataca la mielina, la sustancia que protege los nervios en ojos y médula espinal, causando inflamación y daño neurológico severo.

Aunque es una condición poco frecuente, en México se estima que puede afectar a cerca de mil 300 personas por cada 100 millones de habitantes.

Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de otras enfermedades neurológicas, lo que lleva a diagnósticos tardíos y mayor riesgo de discapacidad.

La importancia de un tratamiento que prevenga recaídas

A diferencia de otras enfermedades, en TENMO los ataques son los que causan daño acumulativo. Cada recaída puede dejar secuelas permanentes. Por eso, los especialistas buscan terapias que reduzcan la probabilidad de nuevos episodios.

En estudios clínicos, inebilizumab logró reducir el riesgo relativo de ataques en un 77%, manteniendo esta protección durante más de cuatro años de seguimiento.

Además:

•Más de 8 de cada 10 personas se mantuvieron libres de ataques

•Se observó una disminución continua en la tasa de recurrencias anuales

•El tratamiento se administra en monoterapia, es decir, como única terapia de control de la enfermedad

Estos resultados son relevantes para preservar la visión y la movilidad de los pacientes a largo plazo.

Una aprobación con respaldo internacional

Además de México, el medicamento ya fue aprobado por diversas agencias reguladoras del mundo, entre ellas:

•FDA (Estados Unidos)

•Agencia Europea de Medicamentos

•Health Canada

•ANVISA (Brasil)

Las enfermedades de baja prevalencia suelen enfrentarse a diagnóstico tardío, desconocimiento médico y poca información disponible.

Con información de EXCÉLSIOR