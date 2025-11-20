Choque en Avenida de la Industria provoca caos vehicular por tres horas

La Dirección de Tránsito Altamira, informó que el accidente fue reportado a las 07:30 horas, a la altura de la entrada al fraccionamiento residencial Los Encinos

ALTAMIRA, TAM.- Un fuerte choque provocó congestionamiento vial por más de tres horas la mañana de este jueves en la Avenida de la Industria de Altamira, el saldo fue de dos lesionados, así como cuantiosos daños materiales.

Un automóvil compacto color rojo que era desplazado de sur a norte a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control y se impactó con la base del semáforo.

​Elementos de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas acudieron al sitio para auxiliar al conductor y a su acompañante, quienes resultaron lesionados, ambos fueron llevados al hospital.

Peritos de Tránsito a cargo de Pablo Fernández, realizaron el acordonamiento de la zona del accidente y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para que a través de la Policía Investigadora y del área de periciales tomaran conocimiento y lo pusieran a disposición del Ministerio Público.

Una vez que el personal de la Fiscalía tomó evidencias del percance, el vehículo fue llevado al mesón.

El caos vehicular se prolongó por tres horas, y la fila de automóviles llegó hasta la divisoria de Altamira y Tampico.

Los automovilistas reportaron que cruzar el sitio del choque tardaron hasta una hora, algunos buscaron rutas alternas para llegar al Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

Por Óscar Figueroa

La Razón