Cinco meses sin luz en la Secundaria No. 7 Isaac Newton; padres exigen fecha para instalar transformador

La situación afecta a más de 600 alumnos, quienes han tomado clases en línea o en salones sofocantes. Las altas temperaturas han generado episodios de deshidratación y desmayos entre los jóvenes

CIUDAD MADERO, TAM.- Madres y padres de la Escuela Secundaria No. 7 “Isaac Newton” aprovecharon el desfile para manifestarse de forma pacífica y exigir una solución inmediata a un problema que arrastran desde hace cinco meses: la falta de energía eléctrica en el plantel.

Stephanie del Ángel, madre de familia, explicó que solo buscan ser escuchados.

“Queremos una fecha. La petición ya está, pero tenemos cinco meses sin luz y no nos dicen cuándo llegará el transformador”, afirmó.

La situación afecta a más de 600 alumnos, quienes han tomado clases en línea o en salones sofocantes. Las altas temperaturas han generado episodios de deshidratación y desmayos entre los jóvenes.

“Imagínese el bochorno. Sí ha habido casos de alumnos que se sienten mal”, señaló. Además, ante la falta de ventilación, deben mantener ventanas abiertas, lo que provoca la entrada de mosquitos. “Mi niña salió mal por las picaduras; tuve que llevármela a casa”, comentó.

Aunque les informaron que la solicitud para el nuevo transformador estaba aprobada, la comunidad escolar sigue sin una fecha concreta. “Puras vueltas, que ya está en espera, pero no hay respuesta favorable”, lamentó.

Padres y madres piden a agilizar la instalación para garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón